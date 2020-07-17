Россиянам выдадут наборы для возведения жилища аборигенов

На Ямале молодым российским семьям начали выдавать сертификаты на строительство чумов — традиционного жилища аборигенов. Об этом сообщает «Российская газета».

Сертификат позволяет кочующим оленеводам получать национальное жилье «под ключ» — его можно обменять на весь набор материалов, необходимых для строительства чума. Комплект включает от 25 до 40 высоких шестов, порядка 40-60 шкур оленей, а также специальное непродуваемое покрытие и печку-буржуйку.

Как правило, на возведение чумов уходят годы — обычно родители начинают их строить для еще маленьких детей, чтобы те, став взрослыми, могли спокойно заселиться в готовое жилище с вновь созданной молодой семьей. Средняя стоимость качественного чума достигает 700-800 тысяч рублей.

По данным «Российской газеты», в настоящее время на Ямале ведут кочевой образ жизни около 20 тысяч человек.

Ранее в июле стало известно, что россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до 1 гектара. Для граждан будут доступны участки на сухопутной территории: в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, в Коми и Карелии.

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