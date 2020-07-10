На Ямал раньше времени приплыли моржи — в прошлом году это произошло в сентябре, когда на берег Карского моря приплыли около тысячи моржей и сформировали лежбище. Об этом сообщает «Вести Ямал».

Местный житель Юрий Федин рассказал, что этим летом морские млекопитающие только начали собираться на побережье и пока их не так много. Он добавил, что первыми к берегу прибыли морские зайцы (лахтаки), но 10 июля начали появляться и моржи.

17 июня ученые рассказали, что прошлогоднее лежбище моржей возле Карского моря стало самым крупным за всю историю наблюдения за этим видом. Специалисты считают, что такое большое скопление животных представляет ценность «как уникальная лаборатория под открытым небом».

Лежбище с более чем тысячей моржей было обнаружен на Ямале в октябре 2019 года. До этого в этом районе были замечены только единичные и кратковременные выходы млекопитающих. Ученые разработали трехлетнюю программу изучения феномена.

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