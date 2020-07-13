Военные экологи собрали на Ямале 200 тонн металлолома

Военные экологи собрали около 200 тонн металлического мусора на полуострове Ямал в районе мыса Марре-Сале, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Собранный хлам был спрессован в 3500 бочек. В работе приняли участие 32 военнослужащих и 23 единицы техники. «Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью», — уточняется в публикации.

На мысе в Арктической зоне развернут полевой автономный лагерь, в том числе места проживания, пункт питания и полевой хлебозавод.

Всего на территории Марре-Сале в четыре гектара военные планируют убрать 676 тонн мусора до 1 октября.

В октябре прошлого года сообщалось, что за пять лет российская Арктика была очищена экологами ЦВО от 4,5 тысячи тонн металлолома.

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