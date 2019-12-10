Моряки Северного флота продолжат освоение Арктики

Одна из приоритетных задач моряков Северного флота — комплекс мероприятий по освоению Арктики. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев, передают Хибины.com со ссылкой на газету «Красная звезда».

В 2020 году флот намерен совершать походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, а также в Средиземное море. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение.

Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Победы и торжественным мероприятиям в честь Дня Военно-морского флота России. Еще одно направление деятельности — очистка арктических территорий от мусора, оставшегося с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом.

Флот также будет на регулярной основе обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность атомного ледокольного флота для освоения Арктики и надежной работы Северного морского пути. Об этом говорится в телеграмме «Российским кораблестроителям, работникам атомной промышленности и ветеранам отрасли». Путин поздравил промышленников с профессиональным праздником и выразил уверенность, что их профессионализм и приверженность трудовым традициям позволят продолжать добиваться успехов в Арктике и обеспечивать лидерство страны в освоении Севера.

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