Путин отметил вклад ледокольного флота в освоение Арктики

Президент Владимир Путин отметил важность атомного ледокольного флота для освоения Арктики и надежной работы Северного морского пути. Об этом говорится в телеграмме «Российским кораблестроителям, работникам атомной промышленности и ветеранам отрасли», опубликованной на сайте Кремля.

В документе сказано, что современные ледоколы обеспечивают «безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы».

Путин поздравил промышленников с профессиональным праздником и выразил уверенность, что их профессионализм и приверженность трудовым традициям позволят продолжать добиваться успехов в Арктике и обеспечивать лидерство страны в освоении Севера. «Сегодня перед вами стоят большие, важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения», — отметил глава государства.

60 лет назад, 3 декабря 1959 года, в эксплуатацию было принято первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой — атомный ледокол «Ленин». В телеграмме отмечается, что этот день можно назвать днем рождения атомного ледокольного флота.

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