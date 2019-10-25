Первый российский боевой ледокол спустили на воду

В Санкт-Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, который является первой подобной разработкой в истории России. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.

«Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился», — заявил на церемонии советник Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) адмирал флота Виктор Черков.

Корабль можно будет применять в качестве буксира, патрульного корабля и ледокола. Среди основных задач — охрана акватории в сложной ледовой обстановке, сопровождение и буксировка в порт задержанных судов, а также поддержка судов обеспечения, участие в спасательных операциях, транспортировка спецгрузов.

Водоизмещение корабля — около 8,5 тысячи тонн, длина — более 100 метров, ширина — примерно 20 метров. Ледокол может находиться в море без захода в порт до 60 суток.

Корабль будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Помимо этого имеется возможность постоянного базирования на нем вертолета.

Ранее сообщалось, что бюджетные инвестиции в реализацию проекта строительства головного атомного ледокола «Лидер» могут превысить 60 миллиардов рублей. Государственным заказчиком выступит госкорпорация «Росатом», а заказчиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, исполнителем работ по строительству определен судостроительный комплекс «Звезда».

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