На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», передает РИА Новости.

На данный момент реакторы выведены на минимальный уровень мощности, которого достаточно для контроля за реакцией. «Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания», — пояснили в корпорации.

Отмечается, что на ледоколе установлена российская реакторная установка РИТМ-200. Она состоит из двух ядерных реакторов тепловой мощностью по 175 мегаватт. Разработали установку в нижегородском предприятии «Росатома» — «ОКБМ Африкантов».

Начало эксплуатации ледокола «Арктика» запланировано на 2020 год.

Ранее в сентябре стало известно, что Министерство финансов России предусмотрело выделение госкорпорации «Росатом» 24,7 миллиарда рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В конце августа сообщалось, что первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году.

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