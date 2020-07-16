Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара. Об этом сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Для граждан России будут доступны участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, в Коми и Карелии. В целом власти каждого субъекта, по согласованию с Общественным советом арктической зоны, сами решат, какие земли будут доступны для получения. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в список не войдут, так как земля там выдается, как на Дальнем Востоке.

Первые полгода право на бесплатные участки будет у граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. Затем такая возможность появится у любого гражданина РФ и у участников программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Земля будет выдаваться в пользование на пять лет, после чего ее надо будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно будет построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность, в том числе создать приусадебное хозяйство, либо оказывать услуги, в том числе туристические.

Власти арктических регионов считают, что возрастает актуальность упрощения системы предоставления земли, потому что до конца лета в силу должны вступить законы о государственной поддержке предпринимательства в Арктике. Таким образом местные жители получат стимул для организации бизнеса на своем участке.

Получение участков стало возможным благодаря новому законопроекту, который был подготовлен по поручению вице-премьера России Юрия Трутнева. Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в Федеральный закон №119 о «дальневосточном гектаре». В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркнули, что это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства на территории региона.