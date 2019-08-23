Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился

Один из жителей города Южно-Сахалинск Дальневосточного федерального округа (ДФО) принял участие в государственной программе «дальневосточный гектар» и незаконным образом заработал на своем участке 48 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Расследование уголовного дела в отношении предприимчивого сахалинца завершено. Следствие установило, что мужчина торговал песком, которым оказался богат выделенный ему участок. Получив гектар в безвозмездное пользование зимой 2017 года, мужчина изначально планировал организовать там базу отдыха.

Однако к началу следующей осени он оценил открывшиеся ему возможности и в период с сентября 2017-го по май 2018-го без лицензии добывал и продавал песок коммерческим компаниям по заниженной стоимости. По информации следствия, своим контрагентам мужчина говорил, что располагает всеми документами на добычу песка.

Уголовное дело сахалинца направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Мужчине вменяется незаконная предпринимательская деятельность с причинением особо крупного ущерба государству. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Известная как «Дальневосточный гектар» программа выделения россиянам земельных участков в ДФО была запущена в 2016 году. С 1 октября 2016-го возможность получить участок появилась у жителей округа, с февраля 2017-го — у всех граждан России. В конце 2018-го было принято решение расширить программу на соотечественников, проживающих за рубежом. Участки можно осваивать самыми разными способами, исключая противоречащие закону.

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