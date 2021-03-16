На «дальневосточном гектаре» предложили создать базу для тиктокеров

В рамках программы «дальневосточного гектара» было предложено создать базу для тиктокеров, поскольку представители индустрии развлечений все чаще становятся резидентами региона. Об этом сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

«Я не знаю, кто это такие [тиктокеры], но проект интересный, гектар привлекает много креативных проектов», — так министр прокомментировал инициативу, предложенную в рамках онлайн-форума «ProДФО».

В настоящее время большинство резидентов «дальневосточных гектаров» предпочитает заниматься сельским хозяйством — таких 40 процентов. Речь о садово-огородных проектах, пасеках и переработке меда. Еще 38 процентов выбрали гектар для строительства собственного дома.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал идею расширения программы «дальневосточного гектара», в рамках которой предприниматели, успешно освоившие первый участок, смогли бы претендовать и на второй гектар.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин имеет право взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru