Россиянам раздадут еще по гектару на Дальнем Востоке

Правительство одобрило расширение программы «дальневосточного гектара». Россиянам, которые успешно освоили первый участок, решили предоставить возможность получить второй. Об этом сообщает ТАСС.

О новой возможности освоения территории премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании кабмина. Он отметил, что получить дополнительный гектар на Дальнем Востоке смогут те, кто освоил первый участок и оформил его в аренду или собственность.

Расширение программы обсуждалось с ее участниками, которые просили выделить им участки для развития дела. Мишустин подчеркнул, что «таким людям, безусловно, нужна поддержка». По словам премьер-министра, подобные меры помогут вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земли в Дальневосточном федеральном округе и на территории Арктической зоны, а также дадут возможность владельцам повысить свой доход.

Законопроект о предоставлении второго «дальневосточного гектара» Минвостокразвития внесло на рассмотрение в правительство в октябре 2020 года. Согласно документу, россиянам захотели дать возможность подавать заявки и получать землю. В ведомстве также предусмотрели и подачу коллективных запросов на территории.

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