Свободная ото льда Арктика оказалась угрозой всему миру

Ученые Университета Оулу в Финляндии определили причину сильных снегопадов на юге Европы в 2018 году, которые привели к катастрофическим потерям урожая винограда. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Nature Geoscience, потери арктического морского льда из-за изменения климата способны вызвать суровые и холодные зимы в средних широтах. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Научная работа объясняет, как исчезновение плавучего льда в Арктике угрожает всему миру, влияя на глобальные климатические процессы. «Снежный парадокс» объясняется тем, что сокращение арктического морского ледяного покрова на 50 процентов привело к увеличению площади свободной ото льда воды и усилению испарения влаги зимой, что привело к более сильным снегопадам на юге Европы. Исследователи выявили геохимические особенности в атмосферном паре, движущемся к югу от Арктики, которые показывают, что его источником стала теплая открытая водная поверхность Баренцева моря.

В 2018 году на Европу обрушился «Зверь с Востока» — мощный циклон, вызвавший в феврале снегопад, который привел к убытку в размере одного миллиарда фунтов стерлингов в день. Оказалось, что 88 процентов выпавшего снега возникло из испарившейся из Баренцева моря воды.

При анализе долгосрочных тенденций, начиная с 1979 года, исследователи обнаружили, что каждый следующий квадратный метр зимнего морского льда, потерянного в Баренцевом море, увеличивал массу выпавшего снега примерно на 70 килограмм. По прогнозам, в течение следующих 60 лет Баренцево море станет полностью свободно ото льда, что приведет к значительному усилению зимних осадков в Европе.