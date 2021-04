Изменения климата оказались причиной войн и конфликтов

Исследователи выявили значительную корреляцию между климатическими изменениями и войнами в мировой истории. Статья, которая указывает на новую угрозу глобального потепления для человечества, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Историки выяснили, что три государства, одновременно существовавшие на Корейском полуострове с 18 года до нашей эры до 660 года нашей эры, участвовали в вооруженном конфликте с соседями более чем в два раза чаще в тех случаях, когда они испытывали воздействие со стороны экстремальных погодных явлений, таких как засуха или обильные осадки. Корреляция была выявлена на основе анализа «Самгук саги» — исторических записей периода Трех государств: Когурё, Пэкче и Силла.

При этом то государство, которое страдало от стихийных бедствий, также оказывалось под угрозой вторжения чаще, чем переходило к наступлению на территории противника. Причиной этого является то, что кризис продовольственной безопасности делал страну более уязвимой для нашествия врагов.

По словам ученых, результаты исследования помогут предпринять усилия по выявлению и защите народов, живущих сегодня в странах, которые особенно уязвимы перед конфликтами, связанными с климатом.