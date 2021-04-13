В России ускорилось потепление климата

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что в России ускорились климатические изменения. За прошедшие десять лет прирост температуры составил 0,51 градуса Цельсия при среднем показателе 0,18 градуса по миру. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Катцов, недавно Росгидромет опубликовал ежегодный доклад о состоянии климата на территории России за 2020 год. «Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — сказал он.

При этом Катцов подчеркнул, что в сохранении тренда на потепление нельзя быть уверенными, однако есть вероятность, что он будет держаться или нарастать. Он добавил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, разрушению многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Сейчас перед климатологами стоит задача уточнить свои прогнозов относительно того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.