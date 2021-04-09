Описаны главные последствия изменения климата в России

Главными последствиями изменения климата в России будут увеличение температуры воздуха и изменение характера осадков. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, на европейской территории России уже началось смещение характера дождей в сторону ливневых.

Грубо говоря, меньше становится продолжительных небольших дождей и увеличивается число краткосрочных ливней. Такая погода характерна для более южный территорий — для Ростова-на-Дону и Воронежа, например. Но теперь такая ситуация становится привычной и для Москвы. Сначала ливень, потом жара, атмосфера накапливает влагу, снова ливень, снова жаркая погода и так далее

Кроме того, Семенов рассказал, что из-за потепления происходит смещение времен года. «Больше чем на две недели сдвинулась условная граница наступления зимы. Потому что если температура уже стабильно ниже нуля, то и снег не тает. Наступает условно зима. Сейчас она начинается ближе к концу ноября, а в Москве и снег на Новый год — уже редкость», — сказал климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бояться потепления климата не стоит, потому что к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев. Само по себе потепление, по его словам, неизбежно.