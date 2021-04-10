Климатологи предупредили россиян о погодном «хаосе»

Российские климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова предупредили россиян, что из-за глобального изменения климата в России будут учащаться опасные погодные явления, «усилится хаос». Об этом пишет URA.RU.

Грибанов подчеркнул, что экстремальные погодные аномалии возрастают из-за потепления климата, вызванного накоплением парникового эффекта. Специалист пояснил, что при тепловых волнах, которые проходят через территорию европейской части России, максимумы температур медленно возрастают.

Пестрякова в беседе издания предупредила о риске шквалов, смерчей, сильных морозов и метелей. По ее словам, это связано с антропогенным воздействием. «Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания», — пояснила она.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.