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Синоптик призвал адаптироваться к изменениям климата

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата. Его слова передает РИА Новости.

«Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться», — пояснил Вильфанд. В частности, синоптик указал на необходимость инвестировать в обводнения и мелиорацию. По словам специалиста, меры адаптации ясны, однако необходимо их применять.

В качестве примера адаптации к природным условиям он привел Японию. «Какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост», — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.

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