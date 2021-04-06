Синоптик призвал адаптироваться к изменениям климата

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата. Его слова передает РИА Новости.

«Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться», — пояснил Вильфанд. В частности, синоптик указал на необходимость инвестировать в обводнения и мелиорацию. По словам специалиста, меры адаптации ясны, однако необходимо их применять.

В качестве примера адаптации к природным условиям он привел Японию. «Какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост», — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал глобальное потепление главной климатической угрозой для России. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее.