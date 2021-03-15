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Москвичей предупредили о способном изменить их жизнь климате

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В Москве в ближайшие 10-20 лет произойдет глобальное потепление. Изменение климата может поменять жизнь москвичей — в частности, им придется обновить гардероб. Об этом заявил климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов телеканалу «Москва 24».

По его словам, потепление «будет небольшое и плавное». «Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели», — сказал ученый.

Карнаухов уточнил, что летом москвичам нужно быть готовыми к аномальной жаре, как в 2010 году. В связи с этим жителям столицы необходимо иметь в гардеробе дышащую и в то же время непромокаемую одежду.

При этом Карнаухов отметил, что климат за последние десятилетия уже изменился. Это выражается, в частности, в том, что на смену морозу и снегопадам приходит оттепель, и людям требуется водостойкая обувь. Кроме того, климатолог отметил, что зимой в Москве все чаще нужен зонт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бояться потепления климата не стоит, потому что к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев. По его словам, само по себе потепление неизбежно.

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