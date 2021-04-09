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Климатолог пообещал Москве погоду «как в Париже»

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве из-за глобального потепления постепенно установится погода «как в Париже». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, в столичном регионе зимой уже потеплело на 3-3,5 градуса, и со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться на европейской территории России.

Семенов рассказал, что из-за глобального потепления зимы будут мягче, а летом станет теплее. «Но летом температура будет расти медленнее, чем зимой. Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа. Для большинства населения это благоприятные изменения», — сказал климатолог.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что из-за малоснежной зимы в ряде регионов России могут обмельчать реки, что в свою очередь приведет к засухе. При этом она выразила надежду, что в России не повторится засуха, подобная той, что наблюдалась на территории СССР в начале 1970-х годов.

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