Климатолог описал грозящие регионам России изменения климата в этом веке

Во второй половине XXI века жители России начнут остро ощущать влияние глобального потепления. Грозящие регионам изменения в разговоре с URA.RU описал руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF), лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин.

По его словам, с юга со временем придут частые волны жары, которые будут приносить засуху почти на все населенные территории страны. При этом дожди начнут случаться реже и резко, но они станут неравномерными и объемными. «Например, вместо пяти дождей — два сильных ливня, что создаст нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство», — пояснил климатолог.

Он отметил, что самые серьезные перемены коснутся государств и территорий, которые находятся вблизи от мировых океанов. Уже сейчас в этих районах заметны изменения, характерные для той местности. Например, на северо-западе России и в Арктике наблюдают сильные осадки, более активные метели, пурга, штормовые ветра, которые наносят наибольший ущерб и приводят к гибели людей.

Ранее климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова говорила, что из-за изменения климата под угрозой затопления будут находиться Санкт-Петербург, Курганская и часть Челябинской областей. Это может произойти через много десятилетий.