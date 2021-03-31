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В Росгидромете рассказали о рекордном изменении погоды

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Фото: АГН «Москва»

Рекордное изменение температуры было зафиксировано в России в 2020 году — температура была на 3,2 процента выше среднего показателя. Об этом рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

«Осредненная по всей территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха — отклонение от средних показателей за период с 1961 по 1990 годы — составила 3,22 градуса, более чем на один градус выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2007 году», — заявил Шумаков.

Кроме того, он отметил, что изменение климата в России происходит быстрее, чем в мире.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин рассказал, что во второй половине XXI века жители России начнут остро ощущать влияние глобального потепления. По его словам, с юга со временем придут частые волны жары, которые будут приносить засуху почти на все населенные территории страны.

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