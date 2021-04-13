Опровергнут устоявшийся взгляд на изменение климата

Климатологи Утрехтского университета в Нидерландах предсказали последствия изменения климата с большей точностью, отсрочив катастрофическое повышение уровня моря. Согласно новым результатам, опубликованным в журнале Science Advances, этот показатель через сотню лет окажется примерно на 25 процентов ниже, чем ожидалось в соответствии с устоявшимся взглядом на скорость затопления.

Новая модель высокого разрешения, опровергающая выводы прежних исследований, учитывает океанические вихревые процессы. Вихрь представляет собой крупный (10-200 километров в диаметре) элемент турбуленции в циркуляции, который способствует переносу тепла и соли. Добавление океанических водоворотов в модель приводит к более реалистичной реконструкции температуры океана, окружающего Антарктиду.

Антарктический ледяной щит окружен шельфовыми ледниками, которые уменьшают поток наземного льда в океан. Повышенные температуры усиливают таяние шельфовых ледников, что способствует ускорению стока талой воды в океан и, следовательно, к еще большему повышению уровня моря.

Новая модель прогнозирует меньшую потерю массы льда в результате таяния шельфового ледника: лишь на треть по сравнению с нынешними климатическими моделями. Некоторые регионы возле Антарктиды будут даже охлаждаться, пока глобальные температуры из-за изменения климата будут расти. При этом уровень моря продолжит повышаться, но медленнее, что, по мнению ученых, можно считать хорошей новостью для низких участков суши.