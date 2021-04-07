Изменение климата начало убивать леса по всему миру

Повышение уровня моря из-за изменения климата приводит к уничтожению огромных территорий прибрежных лесов из-за увеличения концентрации солей в почве. Появление мертвых лесов-призраков было зафиксировано на территории США, однако, по словам ученых, катастрофа затронет прибрежные экосистемы по всему миру. Об этом пишет издание The Conversation.

Затопление берегов морской водой повышает уровень соли в лесах вдоль всей Атлантической прибрежной равнины, от штата Мэн до Флориды. Соли перемещаются через грунтовые воды в те периоды, когда пресная вода истощается, например, во время засух. Соленая вода также движется по каналам и канавам, проникая вглубь суши благодаря ветру и приливам. Засоление начинает убивать деревья, их кора бледнеет, а листья перестают расти. Мертвые леса были прозваны лесами-призраками, и в них растут только солеустойчивые кустарники и травы.

Благодаря спутниковым изображениям ученые обнаружили, что за последние 35 лет было потеряно более 10 процентов лесных водно-болотных угодий в Национальном заповеднике дикой природы Аллигатор-Ривер. Быстрое повышение уровня моря опережает способность этих лесов адаптироваться к более влажным и соленым условиям. Кроме того, экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата (сильные штормы, частые ураганы и засухи), наносят дополнительный ущерб.

По мнению исследователей, в этих условиях лучшей стратегией станет посадка солеустойчивых болотных растений, поскольку леса спасти все равно не удастся, но это все же лучше, чем полное затопление водно-болотных угодий соленой водой.