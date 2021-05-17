Дания захотела следить за Россией в Арктике

В Дании захотели следить за Россией из-за возросшей активности в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел страны Еппе Куфуд по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в Копенгагене заметили усиление присутствия российской стороны в арктическом регионе. Он добавил, что власти Дании будут следить за действиями Москвы, чтобы обеспечить независимость королевства и его интересы в Арктике.

Куфуд также отметил, что Россия возобновила работу нескольких военных баз на северо-востоке страны. Он заявил, что во внешнеполитическом ведомстве узнали об открытии баз, закрытых после завершения холодной войны.

Блинкен, в свою очередь, высоко оценил усилия датских властей по обеспечению безопасности в арктическом регионе. «Я считаю, что Дания берет на себя ответственность в Арктике, в том числе и по арктическому пакету», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Россия обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета, который пройдет в Рейкьявике 20 мая. Отвечая на обеспокоенность Запада военной активностью России в Арктике, глава МИД страны Сергей Лавров напомнил, что это российская территория и поэтому Москва вправе делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности.

13 мая МИД России упрекнул Норвегию в милитаризации Арктики после того, как 10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере страны.