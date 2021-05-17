Россия обеспокоилась наступлением НАТО в Арктику

Россия обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета, который пройдет в Рейкьявике 20 мая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом RT в YouTube.

Отвечая на обеспокоенность Запада военной активностью России в Арктике, Лавров напомнил, что это российская территория и поэтому Москва вправе делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности. «А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация, и тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД России упрекнул Норвегию в милитаризации Арктики после того, как 10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере Норвегии. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Осло в нагнетании напряженности в регионе, которую она связала со стремлением страны угодить своим партнерам по НАТО.

В апреле телеканал CNN заявил, что Россия якобы наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Издание опубликовало спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.