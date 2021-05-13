МИД отреагировал на американскую подлодку у границ России

МИД отреагировал на заход американской атомной подлодки в норвежский порт у границ России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат заявила, что приближение подлодки к российским границам вызывает озабоченность. Она отметила, что приграничный гражданский порт в норвежском Тёнснесе был «специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона» и является «очередным форпостом НАТО».

Дипломат подчеркнула, что сообщения военного руководства Норвегии об отсутствии ядерного оружия на борту подлодок не внушают доверия. Она отметила, что норвежская сторона призналась в отсутствии достоверной информации о вооружении судов.

«Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики, нагнетания напряженности в этом традиционно мирном регионе, стараясь угодить старшим партнерам по НАТО», — добавила Захарова. Она отметила, что приписывание некой стабилизирующей роли подобным действиям со стороны США вызывает недоумение.

10 мая атомная подводная лодка США совершила заход в гражданскую гавань Тромсе на севере Норвегии. Ранее норвежские политики испугались войны России и США, которая якобы может начаться из-за размещения военных баз НАТО на территории страны.