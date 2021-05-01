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В Норвегии испугались войны России и США

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Фото: Dagsavisen

Политики Норвегии испугались войны России и США, которая якобы может начаться из-за размещения военных баз НАТО на территории страны. Об этом заявили кандидаты в депутаты Норвегии Ханна Берг и Ларс Твейтен, пишет газета Dagsavisen.

В частности, они раскритиковали подписанное министром обороны страны Франком Бакке-Йенсеном дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Согласно ему, норвежский аэропорт Ригге должны будут передать в распоряжение американских военных.

«Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то он будет стоить слишком дорого... Мы обеспокоены тем, что строительство военной базы в Норвегии только поспособствует усилению напряженности в Северной Европе, и рассматриваем это как попытку привести к эскалации в нашем регионе», — рассказали Берг и Твейтен.

Депутаты подчеркнули, что не хотят допустить превращения Норвегии в поле битвы стран НАТО и России.

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