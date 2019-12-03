Российский корабль-шпион вблизи США аномально повел себя

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс» в Карибском море работает с выключенными или функционирующими на небольшой мощности передатчиками автоматической идентификационной системы (АИС), сообщает Forbes.

Американское издание указывает, что в течение предыдущего месяца «Янтарь» задействовал АИС лишь 8 и 28 ноября, когда находился у Тринидада, однако, покидая местный порт, сразу же выключал систему. Подобное поведение у других кораблей, находящихся в регионе, не наблюдалось.

По данным Forbes, российский корабль-шпион действует в районе местоположения глубоководных интернет-кабелей, а также может работать с объектами американской гидроакустической противолодочной звуковой системой наблюдения Sound Surveillance System (SOSUS) и других аналогичных систем.

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В ноябре издание The Barents Observer написало, что Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США загрузил торпеды в находившуюся на базе Хааконсверн под Бергеном (Норвегия) атомную подводную лодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для игры в кошки-мышки с субмаринами ВМФ России в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ ВМФ России.

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