ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США загрузил торпеды в находившуюся на базе Хааконсверн под Бергеном (Норвегия) атомную подводную лодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для игры в кошки-мышки с субмаринами ВМФ России в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Об этом пишет The Barents Observer.

Норвежское издание, заблокированное в феврале 2019 года«Роскомнадзором за «пропаганду самоубийства» из-за материала про саамского гея Дэна Эрикссона, пишет, что «НАТО с помощью патрульных морских самолетов из Кефлавика (Исландия) и Андойи (Норвегия) отслеживает не только текущие действия российских субмарин в Норвежском и Баренцевом морях».

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ ВМФ России.

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В том же месяце Минобороны России сообщило, что АПЛ «Нижний Новгород» и субмарина Б-336 «Псков» проекта 945А «Кондор» СФ в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения.

В июле в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).

В том же месяце NRK сообщила, что в августе 2000 года Норвежская разведывательная служба об инциденте с российской АПЛ К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» узнала раньше российской стороны.

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