Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» заметили недалеко от берегов Северной Америки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные из открытых источников.

Как отмечает издание, примерно месяц назад «Янтарь» покинул порт приписки в Арктике и исчез из поля зрения. Снова отследить его удалось только 8 ноября — судно неожиданно появилось в Карибском море близ Тринидада и Тобаго. 10 ноября оно снова вышло в открытое море.

По данным Forbes, «Янтарь» считают судном-шпионом, так как его неоднократно замечали неподалеку от подводных коммуникационных кабелей. Как пояснил изданию источник во флоте, знакомый с ситуацией, на Западе подозревают, что российское судно могло размещать шпионские устройства на подводных коммуникациях.

Подобные подозрения, пишет Forbes, подкрепляются тем, что «Янтарь» оснащен всем необходимым оборудованием для проведения работ на морском дне. В частности, он может нести на борту глубоководный аппарат и имеет две различные системы управления им. Таким образом, судно может добраться даже до тех кабелей, которые расположены на большой глубине и считаются благодаря этому хорошо защищенными.

Задачи, которые стоят перед «Янтарем», точно не известны, отмечает издание, однако в состав ВМФ России он включен в качестве океанографического исследовательского судна. Ранее российское судно замечали в районе Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец», и на месте крушения российских истребителей у берегов Сирии, также оно принимало участие в поисках аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» в 2017 году. Зачастую миссии «Янтаря» проходили именно в местах, где пролегают коммуникационные кабели.

Известно, что «Янтарь» находится в ведении Главного управления глубоководных исследований, которое иногда называют «секретным флотом» России.

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