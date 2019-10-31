В Норвегии испугались деградации ВМФ России

Россия не способна достаточно быстро заменять свои устаревающие атомные подводные лодки (АПЛ), а строящиеся для поддержания текущих возможностей дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) предназначены для решения задач лишь в прибрежных водах, рассказал в интервью Forsvarets forum военный эксперт Стол Ульриксен.

Специалист подтвердил, что отправка в плавание сразу восьми АПЛ Северного флота (СФ) России является демонстрацией мощи. «Это знак силы, однако в основном это старые подводные лодки. Большинству из них около 30 лет, и они должны быть заменены относительно быстро. Они строят новые, но уже поздно», — сказал эксперт.

По его словам, в России будут строить все больше ДЭПЛ. «Вот в чем они хороши. Но они должны действовать ближе к земле. В случае таких изменений русские становятся слабее в море, но сильнее вдоль нашего побережья. Это хорошо для НАТО, но не хорошо для Норвегии», — отметил Ульриксен.

29 октября телерадиокомпания NRK, ссылаясь на данные норвежской разведки, сообщила, что с конца прошлой недели с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ.

В том же месяце «Военно-промышленный курьер» написал, что ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка», являясь одними из самых малошумных в мире, «морально устарели», поскольку способны непрерывно находиться в подводном положении не более трех суток.

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

В октябре главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов заявил, что в ноябре на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) должны быть одновременно заложены ДЭПЛ «Уфа» и «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка».

В декабре 2017 года капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что «уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик».

В декабре 2014 года представитель «Рубина» Андрей Баранов сообщил, что создание серии из шести подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Черноморского флота (ЧФ) станет, вероятно, последней постройкой таких лодок для ВМФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!