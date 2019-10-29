Россия заложит «Уфу» и «Магадан»

В ноябре на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) должны быть одновременно заложены дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка», передает ТАСС заявление главкома Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Николая Евменова.

Субмарины предназначены для Тихоокеанского флота (ТОФ). «Закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием. Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок», — отметил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

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В октябре военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед.

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», относящиеся к третьему поколению субмарин, считаются одними из самых малошумных в мире. В распоряжении Черноморского флота (ЧФ) имеется шесть таких кораблей. Субмарины являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

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