Обнаруженное у американских берегов российское судно-шпион снова потеряли

Военно-морские силы США снова потеряли из виду российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое в начале ноября заметили у американских берегов. Об этом пишет Forbes.

По данным журнала, 8 ноября судно после длительного отсутствия на радарах внезапно появилось близ Тринидада и Тобаго, а 10 ноября снова вышло в открытое море. После этого оно опять исчезло из систем, отслеживающих морской трафик.

Как отмечает Forbes, нынешнее местоположение «Янтаря» неизвестно, однако существует вероятность, что он находится у побережья США.

Ранее в ноябре сообщалось, что «Янтарь» считают судном-шпионом, так как его неоднократно замечали неподалеку от подводных коммуникационных кабелей. Источники в ВМС США предполагают, что российское судно занимается размещением шпионских устройств на подводных коммуникациях, однако о его настоящем предназначении доподлинно неизвестно.

«Янтарь» находится в ведении Главного управления глубоководных исследований Минобороны, которое иногда называют «секретным флотом» России. Судно оснащено оборудованием для проведения работ на морском дне: глубоководными роботами «Русь» и «Консул», которые могут выполнять задачи на глубине до шести километров, а также глубоководным обитаемым аппаратом «Мир».

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