Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Сообщается, что российские радары обнаружили над Баренцевым морем две воздушные цели, после чего в воздух был поднят истребитель МиГ-31. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря», — говорится в заявлении ведомства.

Когда иностранные самолеты развернулись от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что американский и норвежский самолеты не пересекли государственные границы России, а сопровождающий полет российского истребителя осуществлялся в соответствии с нормами международного права.

В середине апреля сообщалось, что возле Камчатки был перехвачен приближавшийся к границе страны американский разведывательный самолет RC-135 ВВС США. Позже было опубликовано видео инцидента.