Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США возле Камчатки

Российский истребитель МиГ-31 перехватил возле Камчатки приближавшийся к границе страны американский самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.

«Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США», — сказано в заявлении.

Там же говорится, что после того, как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Уточняется, что «нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», и что сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.

Ранее в апреле Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.