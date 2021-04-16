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Перехват самолета-разведчика США близ Камчатки показали на видео

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Перехват самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США близ Камчатки показали на видео. Ролик публикует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

На видео, снятом из кабины самолета, видно стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

Как сообщалось ранее 16 апреля, после того, как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Уточнялось, что «нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено» и сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.

Ранее в апреле Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

Предыстория: Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США возле Камчатки
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