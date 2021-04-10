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Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Тихим океаном. Об этом говорится в сообщении национального центра управления обороной, передает РИА Новости.

В сообщении сказано, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

После того, как американский самолет развернулся, МиГ вернулся на аэродром базирования. В центре управления обороной добавили, что полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушение границы не произошло.

В январе Министерство обороны сообщило, что за 2020 год военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам. Радиотехнические войска провели более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий.

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