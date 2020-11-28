В Госдуме предложили стрелять по провокаторам у российских границ

России необходимо более жестко реагировать на провокации у своих границ со стороны военнослужащих США. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, «гневные письма» и «просто слова» уже не помогают справиться с нарушителями. «Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идет предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», — считает депутат.

Он добавил, что Россия слишком «сдержанно реагирует на то, как сбивают ее самолеты и вертолеты», и это провоцирует другие страны. «Конечно, мы сдержанные и говорим о том, что нужен мир во всем мире и что ни в коем случае не нужно поддаваться на провокацию, но здесь нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации», — пояснил Шерин.

Ранее 28 ноября российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США над Черным морем. Нарушения российской границы не допущено.

9 ноября над территорией Армении был сбит российский вертолет Ми-24. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Позже посол республики в России Полад Бюльбюль оглы прокомментировал случившееся фразой: «На войне как на войне — всякое может быть».