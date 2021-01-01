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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, который приближались к российским границам в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что ежедневно на боевом дежурстве подразделений радиотехнических войск находятся более шести тысяч военнослужащих. Специалисты принимают участие в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что последний месяц число перехватов у российской границы увеличилось. 8 декабря истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Разведывательные суда НАТО были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства.

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