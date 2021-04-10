Перехват американского самолета российским МиГ-31 попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, снятых из кабины МиГ, видно, как судно подлетает к американскому самолету и обгоняет его.

Ранее сообщалось, что после перехвата американский самолет развернулся, МиГ вернулся на аэродром базирования. В центре управления обороной добавили, что полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушение границы самолетом RC-135 не произошло.