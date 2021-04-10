Мир
 
Последние новости
В России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков
Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»
Мужчина ошибся адресом и чуть не женился на чужой невесте
В России выявили 8704 новых случая коронавируса
Россиянам назвали оптимальные условия для замены шин
Украинцев призвали не бояться «наступления» России
Происходящее на пляжах Сочи в апреле попало на видео и удивило россиян
В России утвердили порядок покупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями
Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию
Новости партнеров
Прослушать новость

Перехват американского самолета российским МиГ-31 попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, снятых из кабины МиГ, видно, как судно подлетает к американскому самолету и обгоняет его.

Ранее сообщалось, что после перехвата американский самолет развернулся, МиГ вернулся на аэродром базирования. В центре управления обороной добавили, что полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушение границы самолетом RC-135 не произошло.

Предыстория: Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик над Тихим океаном
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году
Российский истребитель перехватил самолеты Франции и США над Черным морем