Мир
 
Последние новости
Объявлены первые десять финалистов «Евровидения-2021»
США вновь выступили против «Северного потока-2»
Нарышкин рассказал об объединяющих россиян санкциях Запада
Manizha вышла в финал «Евровидения»
В США рассказали о способном ударить по Москве из Лондона новом оружии
Атаковавшие трубопровод в США хакеры получили 90 миллионов долларов выкупа
В США назвали способную привести Киев к проигрышу Москве ошибку Байдена
Зеленский внесет в Раду неотложный законопроект
Manizha «вышла» из платья на сцене «Евровидения»
Новости партнеров

Лавров встретится с Блинкеном

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером в среду, 19 мая, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике для переговоров после окончания основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), запланированной на этот день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым», — сказал дипломат. Он добавил, что двусторонняя встреча «предоставит возможность проверить <...>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».

Ранее Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. До этого высокопоставленный представитель Госдепартамента отмечал, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Он также добавил, что Блинкен и Лавров намерены обсудить строительство газопровода «Северный поток-2».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо вероятное место встречи Путина и Байдена
США назвали темы встречи Лаврова и Блинкена
Генсек ООН поделился планами на разговор с Путиным
Лавров возмутился выработанными Западом «за спиной» правилами