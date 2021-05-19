Лавров встретится с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером в среду, 19 мая, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике для переговоров после окончания основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), запланированной на этот день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым», — сказал дипломат. Он добавил, что двусторонняя встреча «предоставит возможность проверить <...>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».

Ранее Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. До этого высокопоставленный представитель Госдепартамента отмечал, что Вашингтон не стремится к эскалации и намерен добиться стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Он также добавил, что Блинкен и Лавров намерены обсудить строительство газопровода «Северный поток-2».