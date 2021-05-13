Генсек ООН поделился планами на разговор с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поделился планами на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерреш заявил, что главными темами для обсуждения с российским лидером станут борьба с COVID-19, изменение климата и военный конфликт между Израилем и Палестиной. Встречу политиков планируют провести в онлайн-формате.

Генсек ООН находится в Москве с официальным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам встречи Лавров возмутился выработанными Западом «за спиной» мирового сообщества правилами. В ходе переговоров он подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике.

12 мая Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о двусторонней встрече. Они провели телефонный разговор и решили организовать встречу в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета.