Генсек ООН оценил возможность направления миротворцев на Украину

В ближайшем будущем миротворцы ООН вряд ли смогут быть направлены на Украину. Так генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил возможность направления миротворцев, его слова передает ТАСС.

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы на Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — сказал он в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил вероятность размещения миротворцев ООН в Донбассе. По его словам, данного вопроса сейчас на повестке нет.

Украина предлагала разместить миротворцев ООН на всей территории конфликта до границы с Россией. Москва выступала за размещение миссии на линии разграничения между силами самопровозглашенных республик Донбасса и Киева.

5 сентября 2017 года резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России Владимира Путина в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.