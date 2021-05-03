Глава ДНР оценил вероятность размещения миротворцев ООН в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил вероятность размещения миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос сейчас не находится на повестке. Пушилин объяснил, что, когда эта тема обсуждалась, ДНР придерживалась позиции о необходимости использования миротворцев только «в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ». В то же время Украина настаивала на том, чтобы они играли более значимую роль, и хотела использовать их в своих целях. Так, Пушилин считает, что найти компромисс не представляется возможным.

Помимо этого, глава ДНР рассказал о том, что Россия тоже поддерживает идею о вводе миротворцев ООН только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и не допустит другого развития событий. Украина поняла, что так, как она хочет, не получится, и тема миротворцев была убрана из повестки, резюмировал он.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в планировании военной провокации в Донбассе для введения миротворцев, что, по его мнению, позволит «законсервировать конфликт». «Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», — заявил Гармаш.