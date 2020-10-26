ООН признала расцвет организованной преступности в разгар пандемии

Организованная преступность расцвела в разгар пандемии коронавируса. Этот факт признала исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали в интервью РИА Новости.

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«Организованная преступность определенно расцвела и, как ожидается, будет на подъеме. По ряду причин», — сказала представитель международной организации. В качестве примера она отметила, что представители банд могут использовать правительственные меры для поддержки экономики (включая выдачу наличных) в своих целях, в том числе с помощью коррупционных связей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса. По мнению Гуттериша, мир не смог предотвратить многих смертей из-за отказа человечества сотрудничать. «Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. (...) Но коронавирус также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям», — отметил генсек.

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