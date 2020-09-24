ООН признала провал человечества в борьбе с коронавирусом

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Генсек привел статистику по заражениям и смертям от коронавируса — почти миллион погибших и 30 миллионов зараженных. По мнению Гуттериша, мир не смог предотвратить это из-за отказа человечества сотрудничать.

«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. (...) Но он [коронавирус] также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям», — сказал Гуттериш и добавил, что мир должен объединиться в рамках глобальных институтов во избежание хаоса.

Ранее Гутерреш говорил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля. По его словам, на данный момент пандемия является «угрозой номер один» для глобальной безопасности. Генсек подчеркнул, что, хотя многие и возлагают надежды на вакцину, от пандемии все же нет панацеи.