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Лавров заявил о готовности России «разгрести завалы» в дипотношениях с США

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Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

На встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном руководитель МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова «разгрести завалы» в дипломатических отношениях с Вашингтоном, оставшиеся от предыдущей администрации президента США. Трансляция встречи министров ведется в YouTube.

«Если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем, по сути дела, подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалога», — уточнил Лавров, добавив, что ценит попытки Вашингтона по максимуму использовать дипломатический подход в вопросах, по которым интересы России и США совпадают.

Встреча глав внешнеполитических ведомств началась в ночь с 19 на 20 мая (по мск) в Рейкьявике. Сергей Лавров, высказываясь об ожиданиях от переговоров, заявил, что намерен обсудить двусторонние отношения между Россией и США. Дипломат отметил, что позиции стран по многим вопросам сильно расходятся, однако у Москвы и Вашингтона есть сферы совпадения интересов, в частности, стратегическая безопасность.

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