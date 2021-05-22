Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об итогах первой личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», встреча двух политиков проходила в развитие телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, состоявшейся в апреле, и развивалась исходя из установок, данных главами двух стран. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи Лаврова и Блинкена,« уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения», сказала она.

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В четверг, 20 мая, Мария Захарова назвала конструктивной и содержательной встречу Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая прошла в Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Глава американского государства планирует переговоры с российским лидером во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.

Источник в российских госорганах сообщил, что саммит двух президентов может состояться в Швейцарии. Москва еще не дала однозначного ответа о встрече, но в случае согласия она с большой вероятностью может быть организована на швейцарской территории.