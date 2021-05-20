Лавров рассказал о планах США отправить больше войск в Польшу

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что США планируют отправить больше войск в Польшу. Об этом после переговоров с ним сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после министерской сессии Арктического совета, передает ТАСС.

«Я вчера поинтересовался у Блинкена на этот счет. Обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года», — сказал министр.

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Лавров подчеркнул, что этот вопрос напрямую затрагивает обязательства блока НАТО перед Россией. Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

Перспектива развернуть в Польше дополнительный военный контингент США — в том числе для защиты от «российской угрозы» — обсуждалась в конце прошлого года. Тогда президент Польши Анджей Дуда ратифицировал межправительственное соглашение об усилении военного сотрудничества двух стран. Договор закрепил долгосрочное военное присутствие американцев на польской территории.