В США оценили встречу Лаврова с американским госсекретарем

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном не изменили коренным образом динамику двусторонних отношений, но создали благоприятную предпосылку для возможного саммита глав государств. Так прошедшую в Рейкьявике встречу оценил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру».

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По мнению Киммейджа, учитывая предшествовавшие заявления администрации Джо Байдена в отношении России, примечательно, что встреча между двумя дипломатами вообще состоялась. Более того, заслуживает отдельного внимания тот факт, что она прошла на фоне смягчения позиции США по газопроводу «Северный поток-2».

Киммейдж отметил, что после встречи между сторонами сохраняются все те же противоречия, что и за неделю-две до переговоров. Тем не менее изменился тон и суть диалога между сторонами, а опасения, что отношения будут лишь ухудшаться, сменились более оптимистичными ожиданиями. «С одной стороны, встреча между Лавровым и Блинкеном была лишь маленьким шагом в очень долгом пути [к улучшению отношений]. Но в то же время ее можно интерпретировать как нечто выдающееся», — резюмировал Киммейдж.

Американский эксперт также высоко оценил позитивный тон в словах, произнесенных Лавровым по итогам встречам. «Он мог занять более нейтральную позицию, однако предпочел выразить удовлетворение от итогов встречи. Тем самым он продемонстрировал готовность России к диалогу», — пояснил Киммейдж.

Встреча дипломатов прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Переговоры продолжались почти два часа. Лавров назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.